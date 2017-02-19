Полиция задержала прокурора Киевской области

Чиновник попался на горячем во время получения взятка. Как сообщает в воскресенье, 19 февраля, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, начальник отдела Юрий Ткаченко, будучи должностным лицом и занимающим ответственное положение, потребовал от главного инженера предприятия "Специализированное монтажное управление № 24" Андрея Недогона три тысячи долларов.

За эти деньги он обещал снять арест с технологических транспортных средств и закрыть уголовное дело. Сарган также сообщила, что 14 февраля было получено постановление апелляционного суда Киева на проведение ряда следственных действий, а уже в пятницу Ткаченко после получения взятки был задержан следователем Генеральной инспекции ГПУ. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного Уголовным Кодексов Украины, а в Печерский районный суд внес ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, Херсонская полиция 15 февраля задержала директора и главного инженера одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета. Его разоблачили во взяточничестве.