Первый "Холостяк" Украины показал фото новорожденного сына

В связи с этим Максим впервые опубликовал фотографию, на которой видно лицо его новорожденного сына. Соответствующий снимк Чмерковский опубликовал в своем Instagram и лаконично прокомментировал: "Мой сын".

Также снимки мальчика в сети выложила счастливая мама, которая не может налюбоваться своим первенцем.

"Максим и я так взволнованы, публикуя первые фотографии любви всей нашей жизни, Шая Александра Чмерковского, сегодня! Благодарим вас за все добрые пожелания, которые вы сделали нам, как родителям. Мы чувствуем вашу любовь и очень благодарны!" – написала Пета.

Также она отметила, что рождение Шая Александра – лучшее, что когда-либо с ней случалось.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская певица Ирина Билык оригинально поздравила мужа Аслана с днем рождения.