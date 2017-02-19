02:30 19.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100160474:labazovych

Первый "Холостяк" Украины показал фото новорожденного сына

У бывшего героя шоу "Холостяк" Максима Чмерковского и его жены Петы Маргатройд родился сын. Ребенка назвали Шай Александр. 

Первый

В связи с этим Максим впервые опубликовал фотографию, на которой видно лицо его новорожденного сына. Соответствующий снимк Чмерковский опубликовал в своем Instagram и лаконично прокомментировал: "Мой сын".

Также снимки мальчика в сети выложила счастливая мама, которая не может налюбоваться своим первенцем.

"Максим и я так взволнованы, публикуя первые фотографии любви всей нашей жизни, Шая Александра Чмерковского, сегодня! Благодарим вас за все добрые пожелания, которые вы сделали нам, как родителям. Мы чувствуем вашу любовь и очень благодарны!" – написала Пета.

Также она отметила, что рождение Шая Александра – лучшее, что когда-либо с ней случалось.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская певица  Ирина Билык оригинально поздравила мужа Аслана с днем рождения.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив