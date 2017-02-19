Названы новые топ-менеджеры "Евровидения 2017"

Отмечается, что в состав новой команды вошли коммерческий директор Лариса Коваль, ивент-менеджер Кирилл Воронин и директор по безопасности Олег Западнюк. Эти специалисты имеют колоссальный опыт работы на подобных масштабных мероприятиях.

Так, Коваль принимала участие в организации Евровидения-2005, Детского Евровидения 2009-го и 2013 годов, Евро-2012 и нацотбора на Евровидение-2016.

Воронин более семи лет проработал в области планирования и организации событий, в том числе по работе с государственными структурами.

Западнюк имеет 22-летний опыт работы в правоохранительной системе. Он занимался организацией охраны безопасности во время проведения матчей футбольных турниров Кубка УЕФА в 2009-2012 годах и на Евро-2012.

Как сообщал "УРА-Информ", в Киев "Евровидение" привезла Джамала. В прошлом году в Стокгольме она победила с песней "1944".