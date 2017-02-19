03:40 19.02.2017 | Общество | Новости
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Кейт Хадсон предложила Брэду Питту завести детей

Кейт Хадсон хочет родить ребенка Брэду Питту. Также актриса уже готовится к переезду в особняк Брэда Питта вместе с сыновьями Райдером и Бингэмом.

Кейт Хадсон предложила Брэду Питту завести детей

Об этом сообщили инсайдеры в интервью американскому порталу "Be Yahoo".

Как отмечается, актер давно познакомился с детьми и совершенно их очаровал. 

"Когда Брэд играет с детьми Кейт, он забывает о том, как скучает по собственным сыновьям и дочерям", - говорится в сообщении.

Кроме того, Хадсон, наблюдая за общением Питта с ее сыновьями, даже предложила новому возлюбленному обзавестись общим ребенком.

"Кейт считает Брэда прекрасным отцом, к тому же она всегда хотела родить не менее троих ребятишек", – признался знакомый актрисы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голливудский актер Брэд Питт добился возможности проводить время со своими детьми без наблюдения психолога.


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