Кейт Хадсон предложила Брэду Питту завести детей

Об этом сообщили инсайдеры в интервью американскому порталу "Be Yahoo".

Как отмечается, актер давно познакомился с детьми и совершенно их очаровал.

"Когда Брэд играет с детьми Кейт, он забывает о том, как скучает по собственным сыновьям и дочерям", - говорится в сообщении.

Кроме того, Хадсон, наблюдая за общением Питта с ее сыновьями, даже предложила новому возлюбленному обзавестись общим ребенком.

"Кейт считает Брэда прекрасным отцом, к тому же она всегда хотела родить не менее троих ребятишек", – признался знакомый актрисы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голливудский актер Брэд Питт добился возможности проводить время со своими детьми без наблюдения психолога.