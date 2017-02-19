ФБР занялось делом о российских кибератаках

Речь идет о минимум трех расследованиях о предполагаемых кибернападениях со стороны РФ во время президентских выборов. Такую информацию передает Reuters со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

В частности, следователи в Питсбурге пытаются вычислить людей, которые тем или иным образом могут относиться ко взлому компьютеров Демократической партии в 2015 году и начале 2016 года.

Их коллеги в Сан-Францско пытаются найти хакеров, которые "работали" под псевдонимом Guccifer 2. Они украли и опубликовали электронные письма главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.

В Вашингтоне правоохранители подшивают данные от информаторов и перехваченную иностранную информацию.

Также агенты занимаются проверкой финансовых операций, проведенных с российскими частными лицами и компаниями, и которые, как полагают, связаны с людьми из окружения президента США Дональда Трампа.

Как сообщал "УРА-Информ", Франция обвиняет РФ в предполагаемых кибератаках во время президентских выборов.