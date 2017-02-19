Джон Керри сменил профессию

Отмечается, что он будет рассказывать о глобальной политике. Таким образом, Керри начнет курировать образовательную программу в Йельском университете начиная со следующего академического года, пишет Associated Press. При этом известно, что лекционная программа экс-чиновника будет посвящена решению глобальных проблем, таких как несостоявшиеся государства, вызов авторитаризма, насильственный экстремизм, а также изменение климата.

В Йельском университете говорят, что подобный план лекций поможет найти новые политические подходы.

Напомним, что и сам Керри когда-то являлся студентом этого университета. Это было в период с 1962 по 1966 годы. Образовательное заведение он закончил со степенью бакалавра искусств.

Как сообщал "УРА-Информ", 20 января Керри закончил свою карьеру государственного служащего.