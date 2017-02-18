За прошлый год в Украине отремонтировали почти 950 км дорог - Гройсман

В прошлом году в Украине было отремонтировано почти 950 километров дорожного покрытия, и ликвидировано 9,115 миллионов квадратных метров ям. Соответствующие данные обнародовал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Как сообщил премьер-министр Украины, в 2016 году было отремонтировано в четыре раза больше дорожного покрытия, чем в 2015 году.
По его словам, мы дали старт ремонту украинских дорог и реформированию Укрзализныци и результаты уже есть.
"В этом году мы не остановимся - впереди много работы, благодаря которой автодороги станут комфортными и безопасными для украинцев", - подчеркнул Владимир Гройсман.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", этой весной дороги столицы будут ремонтировать - чтобы избежать заторов при проведении конкурса "Евровидение-2017".