18:20 18.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100160482:mysnichenko

В Херсоне маршрутчики устроили очередную забастовку

18 февраля на маршрут в Херсоне вышло примерно 200 автобусов. 

В Херсоне маршрутчики устроили очередную забастовку

Об этом передали в пресс-службе горсовета. Согласно сообщению - на остановках утром образовались большие очереди. По словам херсонцев, транспортники устроили протест против приостановления городским судом решение о повышении тарифов с трех гривен до пяти в городском транспорте.

Маршрутчики не вышли на работу, бастуют. Ездят троллейбусы, забитые. Маршрутки 5, 12 и 17 ходят по одной. Зато имеется решение суда относительно проезда по три гривны вместо пяти, а также билборды "Нет грабительским тарифам".

Как сообщал УРА-Информ, в столице пригородные маршрутки в конце 2016 г. решили поднять плату за проезд.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив