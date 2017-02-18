В Херсоне маршрутчики устроили очередную забастовку

Об этом передали в пресс-службе горсовета. Согласно сообщению - на остановках утром образовались большие очереди. По словам херсонцев, транспортники устроили протест против приостановления городским судом решение о повышении тарифов с трех гривен до пяти в городском транспорте.

Маршрутчики не вышли на работу, бастуют. Ездят троллейбусы, забитые. Маршрутки 5, 12 и 17 ходят по одной. Зато имеется решение суда относительно проезда по три гривны вместо пяти, а также билборды "Нет грабительским тарифам".

Как сообщал УРА-Информ, в столице пригородные маршрутки в конце 2016 г. решили поднять плату за проезд.