ГСЧС перейдет в режим оперативной готовности

Кроме того - также еще две тыс. единиц техники. Спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям переходят в режим оперативной готовности – по причине предстоящих мероприятий по случаю годовщины Майдана. Об этом поведал глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Так, для обеспечения готовности подразделений к действиям по назначению при появлении чрезвычайных ситуаций, пожаров, а также иных опасных событий к дежурству привлекут около 7 тыс. человек личного состава, а также две тыс. единиц техники.

Как сообщал УРА-Информ, в центре столицы в дни годовщины Майдана – 18-22 февраля - будет перекрыто движение транспорта.