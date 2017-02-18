01:20 18.02.2017 | Общество | Новости
100160428:labazovych

Брэд Питт добился опеки над своими детьми

Голливудский актер Брэд Питт добился возможности проводить время со своими детьми без наблюдения психолога. Об этом сообщает издание InTouch.

Брэд Питт добился опеки над своими детьми

Отметим, что Питт уже воспользовался своим правом и несколько раз забирал детей к себе на всю ночь. В гости к отцу отправились младшие отпрыски актера – приемная дочь Захара и его биологические дети Шайло, Нокс и Вивьен.

Однако отношения со старшими приемными сыновьями Мэддоксом и Паксом у артиста остаются напряженными – парни наотрез отказываются общаться с отцом.

"К концу февраля – началу марта Питт надеется получить разрешение забирать к себе детей на неделю", - говорится в сообщении.

 Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее американский актёр и продюсер  Брэд Питт выбросил из дома вещи своей бывшей супруги Анджелины Джоли.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив