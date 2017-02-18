Брэд Питт добился опеки над своими детьми

Отметим, что Питт уже воспользовался своим правом и несколько раз забирал детей к себе на всю ночь. В гости к отцу отправились младшие отпрыски актера – приемная дочь Захара и его биологические дети Шайло, Нокс и Вивьен.

Однако отношения со старшими приемными сыновьями Мэддоксом и Паксом у артиста остаются напряженными – парни наотрез отказываются общаться с отцом.

"К концу февраля – началу марта Питт надеется получить разрешение забирать к себе детей на неделю", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее американский актёр и продюсер Брэд Питт выбросил из дома вещи своей бывшей супруги Анджелины Джоли.