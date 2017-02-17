Весной поиски останков жертв МН17 должны возобновится, - Нидерланды

Наши контактные лица в регионе заверили, что это будет сделано. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил министр юстиции Нидерландов Стеф Блок.

При этом он засомневался, что на охваченном конфликтом Донбассе вряд ли можно еще что-то найти. Однако по его словам, в январе этого года нидерландский журналист нашел в Донбассе фрагмент кости одной из жертв трагедии.

Напомним, в катастрофе MH17 на Донбассе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство было гражданами Нидерландов.

Как сообщал УРА-Информ, имена тех, что должен понести ответственность за крушение самолета рейса Boeing MH17 в Донецкой области станут известны в 2018 году.