08:51 17.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100160388:Polishuk

Весной поиски останков жертв МН17 должны возобновится, - Нидерланды

Украинская сторона весной, как только сойдет снег, должна возобновить поисковые работы по обнаружению человеческих останков на месте падения самолета рейса MH17 на Донбассе.

Весной поиски останков жертв МН17 должны возобновится, - Нидерланды

Наши контактные лица в регионе заверили, что это будет сделано. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил министр юстиции Нидерландов Стеф Блок.

При этом он засомневался, что на охваченном конфликтом Донбассе вряд ли можно еще что-то найти. Однако по его словам, в январе этого года нидерландский журналист нашел в Донбассе фрагмент кости одной из жертв трагедии.

Напомним, в катастрофе MH17 на Донбассе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство было гражданами Нидерландов.

Как сообщал УРА-Информ, имена тех, что должен понести ответственность за крушение самолета рейса Boeing MH17 в Донецкой области станут известны в 2018 году.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив