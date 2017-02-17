В Украине немного потеплеет, преимущественно без осадков

Осадков синоптики не обещают, лишь во второй половине дня на крайнем западе возможен небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. В западных областях утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 метров за секунду.

Температура воздуха днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.

На западе Украины днем местами небольшой мокрый снег с дождем, утром местами туман, на дорогах гололедица. Ночью будет холодно до 2-9 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градуса.

На севере в пятницу без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью похолодает до 4-10 градусов мороза. Днем будет от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

В центре Украины сегодня синоптики также осадков не обещают. На дорогах местами гололедица. Ночью будет холодно до минус 12 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться до 3 градусов тепла до 5 градусов мороза.

На востоке Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 13-20 градусов ниже нуля. Днем тут будет 1-6 градусов мороза.

На юге Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха составит 4-11 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.

В Крыму без осадков. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов мороза. Днем потеплеет до 2- 7 градусов.