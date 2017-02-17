В Авдеевке в школу попал снаряд: загорелся газопровод

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский. Согласно его сообщению – террористы продолжают обстреливать Авдеевку. Один снаряд даже недавно попал в котельную ООШ 4.

В итоге загорелся газ из газопровода. Коммунальщики, прибывшие на место, уже перекрыли эту трубу. На данный момент снаряды ложатся на окраинах и по позициям защитников-ВСУ – также отметил он. Согласно предварительной информации, по итогам этих обстрелов были ранены двое подростков.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевке из жилого дома планируют отселить людей – из-за угрозы обвала.