22:22 17.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Авдеевке в школу попал снаряд: загорелся газопровод

В Авдеевке снаряд попал прямо в котельную школы, в результате загорелся природный газ из газопровода. 

В Авдеевке в школу попал снаряд: загорелся газопровод

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский. Согласно его сообщению – террористы продолжают обстреливать Авдеевку. Один снаряд даже недавно попал в котельную ООШ 4.

В итоге загорелся газ из газопровода. Коммунальщики, прибывшие на место, уже перекрыли эту трубу. На данный момент снаряды ложатся на окраинах и по позициям защитников-ВСУ – также отметил он. Согласно предварительной информации, по итогам этих обстрелов были ранены двое подростков.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевке из жилого дома планируют отселить людей – из-за угрозы обвала.


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