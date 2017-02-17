Турчинов выступил за полную блокаду Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов считает, что необходимо перекрыть весь грузопоток через линию разграничения на Донбассе. В интервью liga.net он назвал это единственным способом остановить контрабанду.



«… я сторонник этого варианта – запретить любые перемещения товаров и грузов. Но мне говорят: там же есть предприятия, которые платят налоги в наш бюджет и на экспорт отправляют продукцию, а валюта поступает в украинские банки, там живут наши граждане, им надо работать и т.д. Я считаю, что здесь уместен опыт Хорватии, которая в начале 1990-х находилась в похожем с Украиной положении», – сказал Турчинов.



По словам секретаря СНБО, жесткая экономическая блокада позволила Хорватии быстро деоккупировать свою территории.



«Соответственно, если мы хотим ускорить процесс освобождения своих территорий – нужно выбирать радикальный вариант», – считает Турчинов.

Однако, по его словам, против экономической блокады выступает Запад.

«Лично моя позиция: идет война и все должны работать на победу. Полная изоляция оккупированной территории значительно приблизит сроки ее освобождения», – резюмировал Турчинов.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что угрозами ракетного удара Россия пытается перевести на новую фазу гибридную войну против Украины.

Как сообщалось, ранее генпрокурор Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады также поддерживал блокирование грузопотока с ОРДЛО.