Среди боевиков количество дезертиров достигло 20%

Об этом в Facebook сообщает ГУ разведки Минобороны Украины. Согласно сообщению - 16 февраля 2017 г. представителями штаба 2-го АК было проверено наличие личного состава в частях корпуса. Установлено, что в некоторых подразделениях седьмой мотострелковой бригады численность т.н. "мертвых душ" - 20% от штатной численности.

Также сказано, что для предотвращения наказания и сокрытия случаев оставления военнослужащими места службы, командиры подразделений докладывали, что отсутствующие выполняют задачи на труднодоступных передовых позициях.

Как сообщал УРА-Информ, на Черниговщине солдат был лишен свободы за дезертирство.