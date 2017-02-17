15:38 17.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Среди боевиков количество дезертиров достигло 20%

В некоторых подразделениях седьмой мотострелковой бригады численность террористов, которые оставляют места службы, уже составляет 20%. 

Среди боевиков количество дезертиров достигло 20%

Об этом в Facebook сообщает ГУ разведки Минобороны Украины. Согласно сообщению - 16 февраля 2017 г. представителями штаба 2-го АК было проверено наличие личного состава в частях корпуса. Установлено, что в некоторых подразделениях седьмой мотострелковой бригады численность т.н. "мертвых душ" - 20% от штатной численности.

Также сказано, что для предотвращения наказания и сокрытия случаев оставления военнослужащими места службы, командиры подразделений докладывали, что отсутствующие выполняют задачи на труднодоступных передовых позициях.

Как сообщал УРА-Информ, на Черниговщине солдат был лишен свободы за дезертирство.


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