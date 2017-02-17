14:45 17.02.2017 | Общество | Новости
100160416:Rakova

Система Facebook изменится

Facebook в скором времени претерпит изменения. Речь идет о том, что Марк Цукерберг намерен создать на базе соцсети социнфраструктуру для развития глобального сообщества, перейдя от формата соцсети для друзей и близких.

Система Facebook изменится

Об этом автор Facebook написал на своей собственной странице.

"В такие времена, как сейчас, самое важное, что мы в Facebook можем сделать - это создать социальную инфраструктуру, чтобы дать людям возможность выстроить глобальное сообщество, которое работает для всех нас", – заметил он.

При этом "отец" данной соцсети назвал пять главных направлений, которые будут приняты в ближайшее время. В частности, это развитие взаимной поддержки, обеспечение безопасности, информированности, гражданской активности и вовлеченности представителей разных культур и взглядов.

Также Цукерберг опеределил проблему: сенсационные и простые месседжи распространяются быстрее остальных.

Как сообщал "УРА-Информ", социальные сети, созданные в России, намерены запретить в Украине. Имеются в виду "Одноклассники" и "Вконтакте".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив