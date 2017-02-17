Система Facebook изменится

Об этом автор Facebook написал на своей собственной странице.

"В такие времена, как сейчас, самое важное, что мы в Facebook можем сделать - это создать социальную инфраструктуру, чтобы дать людям возможность выстроить глобальное сообщество, которое работает для всех нас", – заметил он.

При этом "отец" данной соцсети назвал пять главных направлений, которые будут приняты в ближайшее время. В частности, это развитие взаимной поддержки, обеспечение безопасности, информированности, гражданской активности и вовлеченности представителей разных культур и взглядов.

Также Цукерберг опеределил проблему: сенсационные и простые месседжи распространяются быстрее остальных.

Как сообщал "УРА-Информ", социальные сети, созданные в России, намерены запретить в Украине. Имеются в виду "Одноклассники" и "Вконтакте".