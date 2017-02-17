11:51 17.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100160418:Polishuk

Рабинович уходит от Мураева в Видродження

На дне рождения Игоря Валерьевича Коломойского Вадим Рабинович официально принял статус руководителя партии "Видродження".

Рабинович уходит от Мураева в Видродження

Как сообщил изданию newsoboz источник, присутствовавший на мероприятии, политсовет партии единогласно проголосовал за избрание Рабиновича руководителем. Принять подобное решение Рабиновичу позволило отсутствие обязательств Рабиновича в рамках проекта политсилы "За життя", которое Вадим Рабинович реализовывал совместно с народным депутатом Евгением Мураевым.

Напомним, ранее издание сообщало, что проект политической силы "За життя" испытывает сложности с регистрацией в министерстве юстиций как политическая партия. Отсутсвие регистрации не позволяло Рабиновичу заявлять о наличии собственной политической силы.

Вхождение Рабиновича в руководство партии "Видродження" позволяет ему претендовать на позицию президента. Экс-партнер Рабиновича по проекту политической партии "За життя" Евгений Мураев никак не прокомментировал данные перестановки.

По материалам  newsoboz.


 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив