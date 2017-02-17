Рабинович уходит от Мураева в Видродження

На дне рождения Игоря Валерьевича Коломойского Вадим Рабинович официально принял статус руководителя партии "Видродження".
Как сообщил изданию newsoboz источник, присутствовавший на мероприятии, политсовет партии единогласно проголосовал за избрание Рабиновича руководителем. Принять подобное решение Рабиновичу позволило отсутствие обязательств Рабиновича в рамках проекта политсилы "За життя", которое Вадим Рабинович реализовывал совместно с народным депутатом Евгением Мураевым.
Напомним, ранее издание сообщало, что проект политической силы "За життя" испытывает сложности с регистрацией в министерстве юстиций как политическая партия. Отсутсвие регистрации не позволяло Рабиновичу заявлять о наличии собственной политической силы.
Вхождение Рабиновича в руководство партии "Видродження" позволяет ему претендовать на позицию президента. Экс-партнер Рабиновича по проекту политической партии "За життя" Евгений Мураев никак не прокомментировал данные перестановки.