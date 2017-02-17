Рабинович уходит от Мураева в Видродження

Как сообщил изданию newsoboz источник, присутствовавший на мероприятии, политсовет партии единогласно проголосовал за избрание Рабиновича руководителем. Принять подобное решение Рабиновичу позволило отсутствие обязательств Рабиновича в рамках проекта политсилы "За життя", которое Вадим Рабинович реализовывал совместно с народным депутатом Евгением Мураевым.

Напомним, ранее издание сообщало, что проект политической силы "За життя" испытывает сложности с регистрацией в министерстве юстиций как политическая партия. Отсутсвие регистрации не позволяло Рабиновичу заявлять о наличии собственной политической силы.

Вхождение Рабиновича в руководство партии "Видродження" позволяет ему претендовать на позицию президента. Экс-партнер Рабиновича по проекту политической партии "За життя" Евгений Мураев никак не прокомментировал данные перестановки.