00:30 17.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прокуратура обжалует закрытие "квартирного дела" Лещенко

Генеральная прокуратура Украины намерена обжаловать вчерашнее решение Печерского районного суда Киева о закрытии административного дела в отношении народного депутата Украины Сергея Лещенко.

Прокуратура обжалует закрытие

Как сообщает пресс-служба ГПУ в четверг, 16 февраля, сейчас готовятся материалы для апелляционного обжалования решения суда, поскольку прокуратура считает такое решение незаконным. В частности, в прокуратуре полагают, что суд необоснованно отклонил ходатайство прокурора, который участвовал в рассмотрении дела судом.

Также по мнению прокуратуры, материалы дела не были изучены, при этом допущено нарушение процесса, что дает основания для обращения в Апелляционный суд Киева.

Напомним, по результатам проверки НАПК установило, что при покупке квартиры общей площадью 192 квадратных метров и стоимостью 7 миллионов 550 тысяч гривенн в новом доме в историческом центре Киева Лещенко получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена застройщиком.

Как сообщал УРА-Информ, вчера Печерский райсуд Киева закрыл так называемое " квартирное дело" Лещенко в связи с отсутствием состава правонарушения.


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