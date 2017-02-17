ООН создаст группу для сбора доказательств военных преступлений в Сирии

Об этом сообщает Guardian.

"Подразделение будет "анализировать информацию, организовывать и готовить документы относительно худших злоупотреблений, которые составляют международные преступления", - говорится в сообщении.

Кроме того, команда будет расследовать "прежде всего, военные преступления, преступления против человечности и геноцид, и выявлять виновных", добавили в ООН.

Также подразделение будет готовить документы, которые могут быть использованы для будущих судебных преследований со стороны государств или Международного уголовного суда в Гааге.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ООН готова оказать помощь эвакуированным жителям Авдеевки.