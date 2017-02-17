ООН создаст группу для сбора доказательств военных преступлений в Сирии

В Организации Объединенных Наций в Женеве создается новое подразделение для подготовки к расследованию военных преступлений в Сирии.
Об этом сообщает Guardian.
"Подразделение будет "анализировать информацию, организовывать и готовить документы относительно худших злоупотреблений, которые составляют международные преступления", - говорится в сообщении.
Кроме того, команда будет расследовать "прежде всего, военные преступления, преступления против человечности и геноцид, и выявлять виновных", добавили в ООН.
Также подразделение будет готовить документы, которые могут быть использованы для будущих судебных преследований со стороны государств или Международного уголовного суда в Гааге.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ООН готова оказать помощь эвакуированным жителям Авдеевки.