10:58 17.02.2017 | Общество | Новости
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ООН создаст группу для сбора доказательств военных преступлений в Сирии

В Организации Объединенных Наций в Женеве создается новое подразделение для подготовки к расследованию военных преступлений в Сирии. 

ООН создаст группу для сбора доказательств военных преступлений в Сирии

Об этом сообщает Guardian.

"Подразделение будет "анализировать информацию, организовывать и готовить документы относительно худших злоупотреблений, которые составляют международные преступления", - говорится в сообщении.

Кроме того, команда будет расследовать "прежде всего, военные преступления, преступления против человечности и геноцид, и выявлять виновных", добавили в ООН.

Также подразделение будет готовить документы, которые могут быть использованы для будущих судебных преследований со стороны государств или Международного уголовного суда в Гааге.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"ООН готова оказать помощь эвакуированным жителям Авдеевки.


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