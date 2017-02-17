Обстрелы в зоне АТО продолжаются, погибло трое украинских военнослужащих

За прошедшие сутки противник 66 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения Антитеррористической операции. В результате таких действий вчера погибли трое украинских военнослужащих.

При этом десять человек получили ранения. Ка сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на Донецком направлении боевики из минометов обстреливали Авдеевку, Камянку, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое.

Вместе с тем из гранатометов и стрелкового оружия противник стрелял по населенным пунктам Камянка, Зайцево, Авдеевка и Пески. Под Зайцево вчера также вел огонь снайпер боевиков, а по позициям украинских военных в районе Авдеевки были из танка.

На Луганском направлении боевики обстреливали Крымское, Лобачево, Новозвановку, Станицу Луганскую из минометов, а Новоалександровку – из гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино и Павлополь из минометов, Марьинку, Новотроицкое, Новоселовку, Водяное, Лебединское, Широкино, Павлополь, Гнутово – из гранатометов и стрелкового оружия, из БТР и БМП – Широкино, из противотанковых ракетных комплексов – Богдановку.

Напомним, в четверг вечером террористы нанесли артиллерийский удар по сектору жилых домов Авдеевки. В результате таких действий погиб один человек.