На Закарпатье на борьбу со стихией выделено восемь миллионов гривен

Непогода прокатилась по Закарпатью в феврале 2017 г. Общая сумма предоставленных средств составляет восемь млн грн. Так, Перечинскому району была выделена дотация в 150 тыс. грн.

На нужды Иршавского района и с.Бронька, в частности, депутаты выделили 1 млн 550 тыс. грн, из них 1 млн - на восстановление разрушенных домов и полмиллиона - на капремонт детсада. Кроме того, 6,2 млн грн выделено на укрепление аварийных участков рек в Тячевском и Свалявском районах.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье на дорогу сошли четыре снежные лавины – в январе 2017 г.