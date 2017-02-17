02:00 17.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье на борьбу со стихией выделено восемь миллионов гривен

16 февраля во время заседания сессии Закарпатского облсовета депутаты поддержали решение о выделении дотаций на устранение последствий непогоды.

На Закарпатье на борьбу со стихией выделено восемь миллионов гривен

Непогода прокатилась по Закарпатью в феврале 2017 г.  Общая сумма предоставленных средств составляет восемь млн грн. Так, Перечинскому району была выделена дотация в 150 тыс. грн.

На нужды Иршавского района и с.Бронька, в частности, депутаты выделили 1 млн 550 тыс. грн, из них 1 млн - на восстановление разрушенных домов и полмиллиона - на капремонт детсада. Кроме того, 6,2 млн грн выделено на укрепление аварийных участков рек в Тячевском и Свалявском районах.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье на дорогу сошли четыре снежные лавины – в январе 2017 г.


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