На Прикарпатье объявлено штормовое предупреждение

В течение суток на дорогах области и города сохранится гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

По данным ГосЧС, сегодня вечером, ночью и в субботу утром практически на всей территории Украине, кроме южной части страны, туман.

Так, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму видимость сократится до 200-500 метров, а порывы ветра усилятся до 15-20 метров за секунду. В течение суток на дорогах сохранится гололедица, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в большинстве областей Украины осадки маловероятны, только на северо-востоке пройдет небольшой мокрый снег. Возможна изморозь. Температура воздуха ночью днем будет колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза.