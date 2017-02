Лауреаты общенациональной программы "Человек года– 2016" в номинации "Лидер цифровой отрасли года" Компания INNOVECS Соучредитель и генеральный директор - Алекс Луцкий Существующие на данное время корпоративные награды: Среди самых значимых наград я бы хотел выделить премию HR Brand Award 2015 (hh.ua), Самый популярный работодатель 2015 (rabota.ua), а также то, что Инновекс вошел в топ 25 лучших ИТ-компаний Украины (ТОП 100). Три главных события 2016 года по Вашей версии: Первое важное событие для Инновекс, с точки зрения самой компании, заключается в том, что из года в год мы растем, и в 2016 году число наших сотрудников достигло отметки в 300 человек. Во-вторых, по версии ТОП-100, мы вошли в 25 лучших сервисных ИТ компаний Украины. В-третьих, мы подписали несколько стратегических контрактов с компаниями мирового значения, что еще более усилит позицию Инновекс на ИТ-рынке. Девиз Вашей компании: Инновекс – Ваш надёжный партнёр в разработке технологического программного обеспечения в духе Кремниевой долины Кто или что является талисманом для Вашей компании?: Если считать, что талисман — это то, что приносит удачу, то наш талисман — это вера в успех, классная команда и счастливые клиенты. Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Целеустремленность – это главный жизненный принцип любого успешного бизнесмена. Чтобы быть успешным предпринимателем, нужно быть не тем, кто только говорит о проблемах, а тем, кто решает их и двигается дальше. Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести»: Для любого руководителя компании «Кодекс чести» очень важен. В ИТ-бизнесе всё построено на репутации, и главное не потерять её на любом из этапов. Если брать в качестве примера нашу компанию, то мы очень открыты для наших сотрудников, вне зависимости хорошую или плохую новость приходится сообщать, ведь на этом строится уважение и доверие к руководству. Открытость, правильная и своевременная коммуникация - это то, что помогает выстроить доверительные отношения и с клиентами, которые ценят наши услуги и партнерское отношение, а также рекомендуют Инновекс другим. Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании?: Не думаю, что людей нужно заставлять. Нужно создавать условия, в которых люди могут стать успешными, и тогда это неизбежно приведет к успеху всей компании. Инновекс еще не самая большая компания на ИТ-рынке Украины, но если посмотреть на то, что нам удалось за 5 лет построить узнаваемый бренд в Украине и за рубежом, и наладить работу с крупными заказчиками по всему миру – я считаю, что это и есть тот самый успех, о котором многие мечтают. Как вы считаете, что позволило вашей компании выйти в лидеры цифровой отрасли? В чем ваша уникальность?: Инновекс - успешно конкурирующий бренд в индустрии аутсорсинга и один из лучших работодателей в ИТ-сфере Украины. Сотрудникам мы даем возможность работать с новейшими технологиями и принимать участие в развитии компании, а клиентам гарантируем настоящее партнерство и услуги высочайшего качества. Вот и весь секрет успеха. Какие передовые технологии применяются в работе компании? Учитывается ли положительный опыт других стран?: Если говорить о специализации Innovecs, то у нас большой опыт в AdTech, FinTech, Blockchain, BigData, Gaming, мы активно развиваем Heath Tech и Virtual Reality. Быть сегодня успешным – это… означает не только и не столько уметь построить прибыльную компанию или продать её за большие деньги, сколько дать что-то полезное клиентам, обществу, стране: создать новые рабочие места, дать достойные зарплаты и условия труда, помогать клиентам разрабатывать революционные программные продукты, которые меняют мир. Успех – это не только финансовый показатель. Ваш любимый афоризм?: Нужно самостоятельно решать проблемы, а не перекладывать их на других. Be a problem-solver, not a problem-reporter. Что еще не попало в Сеть, но хотелось бы там увидеть?: Сейчас мы начинаем все больше сотрудничать с компаниями в сфере биотехнологий и здравоохранения, в скором будущем эти технологии станут очень популярны в Сети. Очень хотелось бы увидеть Инновекс в этих публикациях. Когда, по-вашему, в мировых СМИ будет «один сплошной интернет»?: В принципе, СМИ уже «один сплошной интернет», особенно учитывая траффик посещаемости. Цифровые медиа на сегодняшний день уже более востребованы, чем печатные издания. Кто круче - Билл Гейтс или Стив Джобс?: Билл Гейтс и Стив Джобс гениальные личности, каждый из которых внес свою лепту в развитие ИТ-индустрии и сделал её такой, какой мы её сейчас с вами знаем. Стив Джобс был верил в то, во что никто не верил, и создавал абсолютно новые продукты для людей. А Билл Гейтс шел уже по более проверенному пути, предлагая те вещи, которые были понятны большинству. Я считаю, что они оба крутые, и у каждого из них своя индивидуальная формула величия. Кто из выдающихся деятелей человечества может быть образцом и примером для сотрудников Вашей компании?: Компания Zappos и её CEO Тони Шей - отличный образец для наших сотрудников, ведь ему удалось, несмотря ни на что, построить успешный бизнес преодолевая все трудные моменты. Это отличный пример self-made бизнесмена, который самостоятельно выстроил бизнес с нуля, а не просто купил и управлял ним. Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Главное достижение – это успех Инновекса и тот путь, который мы преодолели вместе с нашей командой. Самая большая ошибка… наверное ее нет, но есть масса мелких ошибок, через которые мы прошли и которые, оглядываясь назад, можно было решить более эффективно. Но так или иначе, эти же ошибки привели нас к сегодняшнему дню и к успеху Инновекс. Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему?: Счастье не в деньгах, а в их количестве J А если серьезно, в целом успех компании не заключается полностью в финансовых показателях. Понятное дело, что бизнес должен быть прибыльным, но счастье именно в том, чем ты занимаешься, в команде с которой ты работаешь и результат, который видно не только внутри компании, но и за ее пределами. Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я… сдвину ИТ-мир на шаг вперед». Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Время бежит и хотелось бы его остановить, чтобы успеть построить еще несколько успешных компаний по примеру Инновекс. Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Бизнес и то, чем я занимаюсь являются моими хобби в том числе. Как сказал Генри Форд: «Лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби». Компания «ГлобалЛоджик Украина» (GlobalLogic) Директор - Игорь Беда Существующие на данное время корпоративные награды: Корпоративная награда GlobalLogic Champion Cup за выполнение всех целей 2016-го финансового года.

Три главных события 2016 года по Вашей версии: К компании присоединилось более 850 новых технических специалистов, в компании стартовало более 60 новых проектов, украинская команда GlobalLogic стала победителем внутрикорпоративного конкурса инноваций. Девиз Вашей компании: GlobalLogic Imagine Next. Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Хорошее правило заложили в меня мои родители: важно прожить жизнь так, чтобы в итоге не было стыдно за свои поступки. Нет вещей, которые нельзя сделать. Меня мотивирует возможность взять новый проект, который сложнее предыдущего, и показать, сможешь ли ты его реализовать или нет.

Если человек хорошо мотивирован, он сможет преодолеть любые препятствия на пути к достижению своей цели Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести»?: Не говорить о чужих недостатках и о своих достоинствах. Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании?: Убедить их в том, что они являются важной и неотъемлемой частью этой компании. Как вы считаете, что позволило вашей компании выйти в лидеры цифровой отрасли? В чем ваша уникальность?: Компания GlobalLogic занимается не просто разработкой программного обеспечения для иностранных заказчиков. Мы занимаемся высокотехнологичным R&D и создаем комплексные программные решения для таких сфер как медицина, автомобильная промышленность, медиа, телекоммуникации и многих других. Какие передовые технологии применяются в работе компании? Учитывается ли положительный опыт других стран?: Сфера ІТ и программирования сама по себе очень инновационная и высокотехнологичная. Мы тесно сотрудничаем с многими международными технологическими компаниями, привносим лучший опыт и современные технологии в создание комплексных программных решений в Украину. Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете?: Собственное удовлетворение и общественное признание. Ваш любимый афоризм?: Impossibe is possible. Что еще не попало в Сеть, но хотелось бы там увидеть?: Все там. Кто круче - Билл Гейтс или Стив Джобс?: Из этих двоих выберу Джобса за любовь к прекрасному. J

Кто из выдающихся деятелей человечества может быть образцом и примером для сотрудников Вашей компании?: Черчилль, Папа Франциск…. И многие другие. Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему?: Счастье не в деньгах, а в сбалансированных отношениях между личностью и миром. Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... Переверну мир? Кажется кто-то это говорил». Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Путешествовать, готовить и проводить время с семьей. Интернет-магазин женской одежды Gepur (gepur.com) Основательница и креативный директор - Екатерина Садовская Самые значительные достижения Вашей компании в 2016 году: Запуск благотворительного проекта «Ялюбовь». Вся выручка с продажи одежды с эмблемой «Ялюбовь» идет на помощь домам малютки. Перед Новым Годом мы уже съездили в дом малютки в Одессе и завезли малышам одежду, игрушки, лекарства. Сотрудничество со знаменитостями в рамках рекламных фотосессий: модель Анастасия Решетова, актрисы Светлана Пермякова, Анна Хилькевич. Участие в международной fashion-выставке Ptak fast fashion в Польше. Дизайнерский показ Екатерины Садовской на Ukrainian Fashion Week, о котором вышла статья на сайте vogue.ua и многих других, как о настоящем прорыве молодого дизайнера. Девиз Вашего предприятия: «Люби себя и находи время для шопинга» – этот девиз олицетворяет высказывание, как наш внешний вид влияет на наше внутреннее состояние, поэтому очень важно любить и баловать себя красивой одеждой, чтобы чувствовать себя уверенной и желанной, ну а мы в свою очередь всегда готовы радовать прекрасных девушек новыми стильными коллекциями. Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Честность, трудолюбие, креативность и чувство юмора. Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести»: У меня есть определенные принципы как в простом общении, так и в работе с людьми от которых я стараюсь не отступать и всегда придерживаться. Для меня очень важно быть честной и искренней с людьми. Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании?: Мы стараемся мотивировать своих сотрудников. Для этого у нас есть система бонусов и премий за хорошую работу, кроме этого, мы часто устраиваем корпоративные мероприятия, во время которых сотрудники могут пообщаться в непринужденной обстановке, это укрепляет хорошие взаимоотношения в коллективе. Мы все как одна большая семья. Как вы считаете, что позволило вашей компании выйти в лидеры цифровой отрасли? В чем ваша уникальность?: Мы создавали компанию практически с нуля. Было только большое желание развиваться и то, что сейчас мы достигли определенного уровня, не может нас не радовать. Думаю наш основной секрет – профессиональные сотрудники, каждый из них хорошо знает и любит свое дело. Кроме того, мы большое внимание уделяем деталям, важно чтобы все было безупречно, это создание максимально удобного и привлекательного интерфейса нашего сайта для клиентов, индивидуальный продуманный контент. Мы вовремя заметили, что девушки все больше начинают покупать в интернете, а не ходят по магазинам, ведь на это надо потратить много времени и цены в бутиках намного выше. В интернете предложения намного выгоднее по цене плюс экономят ваше время и силы. Какие передовые технологии применяются в работе компании? Учитывается ли положительный опыт других стран?: Конечно, мы стараемся не отставать от новых технологий и постоянно следим, что нового появляется на рынке. При производстве нашей одежды мы используем только новое и качественное оборудование. Используем САПР и Julivi для разработки лекал новых моделей одежды. Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете?: Слово «успех» каждый может понимать по-разному. Для меня это, прежде всего, любимая работа и то, что моя одежда нравится людям, и они ее носят с удовольствием. Ваш любимый афоризм?: Всему свое время. Что еще не попало в Сеть, но хотелось бы там увидеть? Хотелось бы увидеть, что бренд Gepur не менее популярный, узнаваемый по всему миру, чем бренд Zara или Chanel. Когда, по-вашему, в мировых СМИ будет «один сплошной интернет»?: Интернет уже занимает неотъемлемую часть нашей жизни, поэтому можно с уверенностью сказать, что он уже «везде и всюду». Кто круче - Билл Гейтс или Стив Джобс?: Стив Джобс – за его оригинальность и нестандартность и, конечно, iPhone – величайшее изобретение нашего времени :-)

Кто из выдающихся деятелей человечества может быть образцом и примером для сотрудников Вашей компании?: Александр Македонский может быть отличным примером. Он не останавливался на достигнутом, был очень организованным и всегда доводил дела до конца. Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему?: Отвечу, как настоящая девушка, счастье не в деньгах, а в том, что с их помощью можно купить. Например, красивую одежду. Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Лучший отдых для меня – проводить больше времени со своей семьей и путешествия.

Человек года премия Твитнуть

Читатели журнала Time определили человека года Премьер-министр Индии Нарендра Моди стал человеком 2016 года.

"Человек года: ориентиры успеха" С достоинством и честью пройдя 20-летний путь, преодолев немало препятствий, общенациональная программа «Человек года» вступает в своё третье десятилетие с немалым багажом опыта, уникальных разработок и неизменной востребованности в обществе. Читайте также: . . . . Facebook Вконтакте новости