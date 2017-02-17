Джордж Клуни уйдет из кино после рождения детей

Голливудский актер Джордж Клуни, который впервые станет отцом, расставляет свои приоритеты. Теперь кинокарьера у него не на первом месте – главенствует у него семья и дети, передает Radaronline.
Как извесно, Амаль Аламуддин, супруга Клуни, беременна двойней, и после родов даже с наличием многочисленной родни и нянь им придётся несладко.
Согласно официальному заявлению супругов, близнецы появятся на свет в июне этого года.
В настоящие время семья перестраивает свое лондонское имение семнадцатого века, в котором девять спален. Кроме того, Амаль Аламуддин планирует быть в декрете, как большинство британок, всего полгода, после чего вернется к работе.
По мнению Джорджа, он заслужил на длительный декретный отпуск и будет присматривать за своими детьми столько, сколько понадобится и сколько захочет
"Джордж даже не рассматривает новые роли и предложения. Вместо этого он собирается сосредоточиться на продюсировании и пост-продакшине. Такой вид деятельности он сможет совершать и из Англии, уделяя своим детям максимум внимания. Амаль в восторге от такого решения Джорджа, а сделать счастливой супругу для него очень важно. Он будет замечательным отцом", - отметил инсайдер.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Интернете появились фотографии, на которых отчетливо видна беременность жены звезды Голливуда Джорджа Клуни.