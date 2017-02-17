Джордж Клуни уйдет из кино после рождения детей

Как извесно, Амаль Аламуддин, супруга Клуни, беременна двойней, и после родов даже с наличием многочисленной родни и нянь им придётся несладко.

Согласно официальному заявлению супругов, близнецы появятся на свет в июне этого года.

В настоящие время семья перестраивает свое лондонское имение семнадцатого века, в котором девять спален. Кроме того, Амаль Аламуддин планирует быть в декрете, как большинство британок, всего полгода, после чего вернется к работе.

По мнению Джорджа, он заслужил на длительный декретный отпуск и будет присматривать за своими детьми столько, сколько понадобится и сколько захочет

"Джордж даже не рассматривает новые роли и предложения. Вместо этого он собирается сосредоточиться на продюсировании и пост-продакшине. Такой вид деятельности он сможет совершать и из Англии, уделяя своим детям максимум внимания. Амаль в восторге от такого решения Джорджа, а сделать счастливой супругу для него очень важно. Он будет замечательным отцом", - отметил инсайдер.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Интернете появились фотографии, на которых отчетливо видна беременность жены звезды Голливуда Джорджа Клуни.