01:30 17.02.2017 | Общество | Новости
100160324:labazovych

Джордж Клуни уйдет из кино после рождения детей

Голливудский актер Джордж Клуни, который впервые станет отцом, расставляет свои приоритеты. Теперь кинокарьера у него не на первом месте – главенствует у него семья и дети, передает Radaronline.
 

Джордж Клуни уйдет из кино после рождения детей

Как извесно, Амаль Аламуддин, супруга Клуни, беременна двойней, и после родов даже с наличием многочисленной родни и нянь им придётся несладко.

Согласно официальному заявлению супругов, близнецы появятся на свет в июне этого года.

В настоящие время семья перестраивает свое лондонское имение семнадцатого века, в котором девять спален. Кроме того, Амаль Аламуддин планирует быть в декрете, как большинство британок, всего полгода, после чего вернется к работе.

По мнению Джорджа, он заслужил на длительный декретный отпуск и будет присматривать за своими детьми столько, сколько понадобится и сколько захочет

"Джордж даже не рассматривает новые роли и предложения. Вместо этого он собирается сосредоточиться на продюсировании и пост-продакшине. Такой вид деятельности он сможет совершать и из Англии, уделяя своим детям максимум внимания. Амаль в восторге от такого решения Джорджа, а сделать счастливой супругу для него очень важно. Он будет замечательным отцом", - отметил инсайдер.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в Интернете появились фотографии, на которых отчетливо видна беременность жены звезды Голливуда Джорджа Клуни.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив