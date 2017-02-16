Вольфганг Ишингер посоветовал президенту США прекратить писать в Twitter

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно его словам, тот, кто так грубо высказывается о медиа, судебной системе и о спецслужбах своей страны, то становится непредсказуемым и вредит своей команде.

"Прекратите твитить, господин президент", - отметил председатель Мюнхенской конференции по безопасности.

Вольфганг Ишингер также считает, что действия Трампа привели к "максимальной неопределенности" во внешней политике США. Кроме того, американскому президенту следует выбрать один курс и придерживаться его.

Также председатель Мюнхенской конференции по безопасности добавил, что во внешней политике важнейшими являются доверие и предсказуемость.

"Когда такой человек, как президент США, окружает себя людьми, которые их (доверие и предсказуемость - ред.) усиливают, это является залогом успеха. Но когда она окружает себя людьми, которые вызывают больше вопросов, чем ответов, тогда предсказуемость и доверие теряются", - подчеркнул Ишингер.

Отметим, президент США Дональд Трамп является активным пользователем Twitter, где часто комментирует и критикует различные события.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее известный хакер WauchulaGhost, за спиной которого 500 взломанных аккаунтов террористов ИГИЛа отметил, что нарушить безопасность страницы Дональда Трампа в Twitter не составит никакого труда.