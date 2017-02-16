Ватикан выделит 200 тыс. евро в помощь жителям Авдеевки

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, апостольский нунций архиепископ Клаудио Гуджеротти посетил Авдеевку и Краматорск. В ходе встречи архиепископ сообщил, что жителям Авдеевки из фонда акции "Папа для Украины" будет выделено 200 тыс. евро.

"Посол Ватикана приехал на линию фронта, чтобы лично выразить жителям Донетчины поддержку и солидарность, а также передать благословение от Папы Римского Франциска. Это очень важный жест, ведь этим сегодня Папа Франциск показывает украинцам, что мы не брошены и не одиноки", - написал Жебривский.

Кроме того, Гуджеротти процитировал слова Папы Римского в поддержку жителей Донбасса: "Я хочу, чтобы вы знали, мы постоянно помним о вас и молимся за вас".

"В прошлом году папа Франциск объявил акцию, целью которой было собрать средства для помощи жителям Украины, пострадавшим от российской агрессии или ставшим внутренними переселенцами. По всей Европе было собрано тогда 16 млн евро. Папа Франциск лично дал 5 млн евро для поддержки украинцев", - подчеркнул Жебривский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Литва намерена выделить 80 тыс. евро - на гуманитарную помощь Авдеевке (Донецкая область), которая пострадала от обстрелов террористов.