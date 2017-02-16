В Украине в четверг усилятся ночные морозы, без осадков

В связи с чем ночные морозы вновь усилятся, однако осадков в ближайшие сутки синоптики не ожидают. На дорогах гололедица. В западных областях утром местами туман.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 метров за секунду. Температура воздуха днем в среднем по стране составит 0-5 градусов мороза

В Киеве сегодня синоптики осадков не обещают. Однако на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 8-10 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров покажут 2-4 градуса мороза.

На западе Украины также без осадков, утром местами туман, на дорогах гололедица. Ночью похолодает до 4-10 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В северной части страны в четверг без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 7-12 градусов ниже нуля. Днем будет от 0 до 7 морозных градусов.

В центре Украины без осадков, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха составит 5-12 градусов мороза. Днем будет от 0 до минус 5 градусов.

На востоке Украины без осадков, на дорогах гололедица. Ночью похолодает до 6-13 градусов. Днем также будет холодно - 2-8 градусов.

На юге Украины без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 4.-11 градусов со знаком минус. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза, в Одесской области денем потеплеет до 1-6 градусов.

В Крыму также сегодня будет сухо и холодно. Температура воздуха ночью опустится до 6-11 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров будут колебаться от плюс 1 до минус 4 градусов.