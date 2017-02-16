12:11 16.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове неизвестные "заминировали" здание ОГА

В Харькове в четверг утром, 16 февраля, неизвестные сообщили о "минировали" здание Харьковской областной государственной администрации.

В Харькове неизвестные

В настоящее время полиция проводит эвакуацию сотрудников ОГА. Как сообщает пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение они получили около 11 часов утра.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице 24 января, неизвестный сообщил о минировании здания Киевского апелляционного хозяйственного суда. Полиция и спасатели начали эвакуацию людей.


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