В Харькове неизвестные "заминировали" здание ОГА

В настоящее время полиция проводит эвакуацию сотрудников ОГА. Как сообщает пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение они получили около 11 часов утра.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице 24 января, неизвестный сообщил о минировании здания Киевского апелляционного хозяйственного суда. Полиция и спасатели начали эвакуацию людей.