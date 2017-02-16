19:49 16.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100160366:mysnichenko

Украинцы ощутят ЧП в сфере энергетики после 15 марта – "Укрэнерго"

Украинцы почувствуют на себе чрезвычайное положение в электроэнергетике после 15-20 марта. 

Украинцы ощутят ЧП в сфере энергетики после 15 марта –

Об этом заявил в.и.о. главы ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, отвечая на распространенные вопросы в видеообращении. По его словам – на данный момент на складах крупных электростанций 800 тыс. т, а также еще более 100 тыс. т есть на складах ТЭЦ – отметил Ковальчук.

Это значит, что в условиях чрезвычайного положения около 40 дней энергосистема Украины будет работать в установившемся режиме и потребители изменений на себе не ощутят.  Можно гарантировать, что при нынешнем режиме, при тех температурах, которые есть до 15-20 марта никто на себе результатов этого ЧП не ощутит – добавил Ковальчук.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин принял решение относительно введения ЧП в сфере энергетики Украины 15 февраля.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив