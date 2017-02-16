Украинцы ощутят ЧП в сфере энергетики после 15 марта – "Укрэнерго"

Об этом заявил в.и.о. главы ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, отвечая на распространенные вопросы в видеообращении. По его словам – на данный момент на складах крупных электростанций 800 тыс. т, а также еще более 100 тыс. т есть на складах ТЭЦ – отметил Ковальчук.

Это значит, что в условиях чрезвычайного положения около 40 дней энергосистема Украины будет работать в установившемся режиме и потребители изменений на себе не ощутят. Можно гарантировать, что при нынешнем режиме, при тех температурах, которые есть до 15-20 марта никто на себе результатов этого ЧП не ощутит – добавил Ковальчук.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин принял решение относительно введения ЧП в сфере энергетики Украины 15 февраля.