18:14 16.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинец служил в "ДНР" за еду

Гражданин Украины служил в "ДНР" исключительно за еду. 

Украинец служил в

Об этом рассказали в ГУНП Донецкой области. Так, 22-летний житель г. Славянск был задержан за участие в вооруженных формированиях. Весной 2014 г. этот мужчина присоединился к бандформированию и пошел на “службу” на блокпост.

За службу террористы обещали давать ему “продпаек”. Перед освобождением Славянска мужчина уехал из города. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. При оперативной работе по розыску участников вооруженных формирований полицейские  выяснили, что житель Славянска 1994 г.р. дежурил на блокпосту “ДНР”.

Как сообщал УРА-Информ, за последние сутки в зоне проведения АТО погиб один силовик, и еще четверо были ранены.


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