У бельгийского министра на презентации велодорожек украли велосипед

Именно на нем министр приехал на данное мероприятие – передает ВВС . Отмечается при этом, что министр оставил велосипед на станции Галле и прицепил его замком к стойке. Но вернувшись туда, министр обнаружил, что его велосипед украли. Ему пришлось обращаться к водителю, чтобы тот забрал его.

Сообщается, что Вейтс ожидает, что съемки с камер видеонаблюдения помогут установить подозреваемого. В Бельгии люди ездят на работу в основном на автомобилях. Считается, что в стране одна из худших ситуаций с пробками во всей Европе.

Как сообщал УРА-Информ, на улицах Днепра начали работать полицейские на велосипедах.