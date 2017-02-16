02:30 16.02.2017 | Общество | Новости
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У бельгийского министра на презентации велодорожек украли велосипед

У министра Бельгии Фландрии Бена Уэйтса, который прибыл объявить об инвестициях в велодорожки, похитили велосипед.

У бельгийского министра на презентации велодорожек украли велосипед

Именно на нем министр приехал на данное мероприятие – передает ВВС . Отмечается при этом, что министр оставил велосипед на станции Галле и прицепил его замком к стойке. Но вернувшись туда, министр обнаружил, что его велосипед украли. Ему пришлось обращаться к  водителю, чтобы тот забрал его.

Сообщается, что Вейтс  ожидает, что съемки с камер видеонаблюдения помогут установить подозреваемого. В Бельгии люди ездят на работу в основном на автомобилях. Считается, что в  стране одна из худших ситуаций с пробками во всей Европе.

Как сообщал УРА-Информ, на улицах Днепра начали работать полицейские на велосипедах.


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