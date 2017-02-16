Террористы обстреляли жилой сектор Авдеевки: погиб человек

Боевики нанесли артиллерийский удар по сектору жилых домов Авдеевки, в результате погиб один человек. Об этом в социальной сети Facebook сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области - Вячеслав Аброськин.

По его словам – сегодня были зафиксированы попадания в многоэтажные жилые дома на ул. Гагарина и 9-ый квартал. На данный момент ведутся разборы завалов. Уже есть один погибший - мужчина, 1973 года рождения, который умер в результате осколочных ранений. Данные о пострадавших уточняются – сказано также в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, за последние сутки в зоне АТО в результате обстрелов террористов погиб один силовик, а также еще четверо получили ранения.