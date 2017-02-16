Порошенко поздравил Литву с Днем восстановления государственности

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, наши литовские братья отмечают День восстановления государственности.

"Уважаемый литовский народ! Дорогие братья литовцы! От всего сердца поздравляю Вас с 99-й годовщиной восстановления Литовской государственности", - заявил Президент Украины.

Также президент Украины добавил, что для "наших братских народов собственная государственность и ее защита является той общей основой, что ведет Украину и Литву к победе, развитию и процветанию в общей Европейской семье".

"Стратегическое партнерство наших государств и народов прошло испытание историей, которую украинцы и литовцы совместно творили на протяжении веков. И сегодня вся Украина чувствует Ваше дружеское плечо. Мы благодарны Литве за ежедневную политическую поддержку и неоценимую практическую помощь", - отметил Петр Порошенко.

Напомим, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом.