Обстрел Авдеевки прекратился, есть раненые и погибшие - ФОТО

В результате таких действий один мирный житель погиб, еще один получил ранения. У раненого ожог ног, сейчас ему оказывают помощь.

Вместе с тем, председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, что снаряды попали в три жилых дома. Есть подозрение, что под завалами дома есть еще люди. Сейчас спасатели пытаются достать людей, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня, боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки.

Были зафиксированы попадания в многоэтажные жилые дома на улице Гагарина и 9-ый квартал.