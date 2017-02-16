21:34 16.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Обстрел Авдеевки прекратился, есть раненые и погибшие - ФОТО

По состоянию на девять часов вечера четверга, 16 февраля, боевики прекратили обстрел жилого района Авдеевки.

Обстрел Авдеевки прекратился, есть раненые и погибшие - ФОТО

В результате таких действий один мирный житель погиб, еще один получил ранения. У раненого ожог ног, сейчас ему оказывают помощь.

Вместе с тем, председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, что снаряды попали в три жилых дома. Есть подозрение, что под завалами дома есть еще люди. Сейчас спасатели пытаются достать людей, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня, боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки.

Были зафиксированы попадания в многоэтажные жилые дома на улице Гагарина и 9-ый квартал.


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