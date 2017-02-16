13:17 16.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье разоблачен незаконный экспорт одежды

В Закарпатской области служащие управления защиты экономики раскрыли схему незаконного экспорта одежды.

На Закарпатье разоблачен незаконный экспорт одежды

Разоблачен экспорт одежды на четыре миллиона гривен. Об этом передали в пресс-службе Нацполиции. Оперативники Управления экономической защиты в Закарпатской области ДЗЭ разоблачили преступную схему, по которой злоумышленники избегали уплаты таможенных платежей.

Они применяли систему т.н. "пиджаков". Это когда большую партию делят на несколько маленьких и завозят на территорию Украины. После этого товар загружают в автомобиль и по поддельным документам везут к заказчику - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УРА-Информ, в Черновицкой области таможенники пресекли попытку ввоза в Украину норковых шуб.


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