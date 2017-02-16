Муж Ксении Собчак рассказал о маленьком сыне Платоне

Об этом сообщил артист во время интервью для Psychologies.

Согласно его словам, он гордится рассудительностью трехмесячного Платона и часто не хочет оставлять малыша дома и идти от него. Также Максим считает младшего сына очень спокойным, внимательным и даже рассудительным.

"Обмывание пяточек" – кажется, так называется пьянка по поводу рождения ребенка – я устроил только спустя две-три недели после рождения Платона. И то только под диким давлением друзей – они меня стыдили. А когда родился Даня, я помню, что уже на следующий день в ресторане с друзьями отмечал это радостное событие. Сейчас же все время убеждаешь себя уйти. Он еще такой какой-то удачный чувак: спокойный, внимательный, рассудительный. С ним интересно проводить время", - подчеркнул Виторган.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная телеведущая Ксения Собчак, которая только недавно стала мамой, впервые оставила свою семью и уехала в Париж.