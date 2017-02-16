Малайзия передаст тело Ким Чон Нама КНДР

Об этом сообщил вице-премьер-министр Малайзии Ахмад Запад Хамиди, передает Indian Express.

Ахмад Запад Хамиди подтвердил, что Пхеньян сделал запрос на возврат тела.

"Мы будем способствовать выполнению просьбы любого иностранного правительства, однако есть процедуры, которые должны соблюдаться", - заявил он.

Также он добавил, что наша политика заключается в том, что мы должны уважать двусторонние отношения с любой страной. При этом тело может быть передано после проведения правоохранителями и медиками необходимых процедур.

"После того как полиция и медики завершат все необходимые процедуры, мы сможем передать тело ближайшим родственникам через посольство", - подчеркнул Хамиди.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Малайзии подтвердили смерть родственник Ким Чен Ына. Смерть его наступила внезапно.