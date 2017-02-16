08:32 16.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Количество обстрелов на Донбасса немного уменьшилось

За прошедшие сутки, среду, 15 февраля, количество обстрелов в зоне проведения боевых действий на Донбасса уменьшилось до 49 раз.

Количество обстрелов на Донбасса немного уменьшилось

К сожалению, такие действия привели к тому, что один наш военный погиб, трое получили ранения и один военный был травмирован. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба Антитеррористической операции, на Мариупольском направлении боевики из минометов и БМП обстреливали Водяное.

С БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по Широкино, Гнутово, Водяному и Павлопол. Под Новотроицким вчера весь день работал снайпер.

На Донецком направлении минометы стреляли в районе Авдеевки, Опытного и Новоселовки Второй, а из гранатометов били по Зайцево и Пескам.

На Луганском направлении - из минометов и гранатометов были обстреляны Крымское, Новоалександровка и Новозвановка. Снайпер боевиков вел огонь по позициям ВСУ вблизи Лобачева.

Напомним, вчера в Минске Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась об отводе тяжелых вооружений. Техника должна быть отведена до 20 февраля.


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