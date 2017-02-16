03:00 16.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Яна Соломко показала новое фото своей дочки

Известная телеведущая и экс-участница шоу "Холостяк" Яна Соломко снова порадовала поклонников фотографиями своей маленькой дочки Киры. 

Яна Соломко показала новое фото своей дочки

Соответствующие фото Яна опубликовала на своей странице в Instagram.

"С Днем святого  Валентина вас всех всех! Желаю вам вот таких плодов любви", - подписала Яна фото.

Отметим, что снимок собрал более 7,5 тысяч лайков, а в комментариях поклонники Яны отметили, что малышка, наверное, очень похода на маму, кудряшками – точно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская певица  Ирина Билык оригинально поздравила мужа Аслана с днем рождения. На своей странице в Instagram звезда опубликовала коллаж из редких семейных снимков. 


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