Яна Соломко показала новое фото своей дочки

Соответствующие фото Яна опубликовала на своей странице в Instagram.

"С Днем святого Валентина вас всех всех! Желаю вам вот таких плодов любви", - подписала Яна фото.

Отметим, что снимок собрал более 7,5 тысяч лайков, а в комментариях поклонники Яны отметили, что малышка, наверное, очень похода на маму, кудряшками – точно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская певица Ирина Билык оригинально поздравила мужа Аслана с днем рождения. На своей странице в Instagram звезда опубликовала коллаж из редких семейных снимков.