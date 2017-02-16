Яна Соломко показала новое фото своей дочки

Известная телеведущая и экс-участница шоу "Холостяк" Яна Соломко снова порадовала поклонников фотографиями своей маленькой дочки Киры.
Соответствующие фото Яна опубликовала на своей странице в Instagram.
"С Днем святого Валентина вас всех всех! Желаю вам вот таких плодов любви", - подписала Яна фото.
Отметим, что снимок собрал более 7,5 тысяч лайков, а в комментариях поклонники Яны отметили, что малышка, наверное, очень похода на маму, кудряшками – точно.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская певица Ирина Билык оригинально поздравила мужа Аслана с днем рождения. На своей странице в Instagram звезда опубликовала коллаж из редких семейных снимков.