07:55 16.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд выделил защите Януковича 17 дней для ознакомления с делом

Печерский районный суд города Киева в среду вечером, 15 февраля, обязал адвокатов бывшего президента Украины Виктора Януковича ознакомиться с материалами дела в течении 17 дней.

Суд выделил защите Януковича 17 дней для ознакомления с делом

Таким образом, у защиты есть время до 13 марта, вместе с выходными и праздничными днями, чтобы ознакомится с делом. Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей страничке в Facebook, суд частично удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры об ограничении срока ознакомления с материалами дела.

Решение суда обжалованию не подлежит, - добавила она. В то же время адвокаты Януковича уже заявили, что будет подавать апелляцию, поскольку этого времени им мало, а суд они считают предвзятым.

В свою очередь, военный прокурор Руслан Кравченко отметил, что этого срока более чем достаточно профессиональному юристу, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, адвокаты Януковича пожаловались в ЕСПЧ. Поводом для подачи иска стал отказ Апелляционного суда в рассмотрении жалобы защиты Януковича.


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