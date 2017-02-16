Суд выделил защите Януковича 17 дней для ознакомления с делом

Таким образом, у защиты есть время до 13 марта, вместе с выходными и праздничными днями, чтобы ознакомится с делом. Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей страничке в Facebook, суд частично удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры об ограничении срока ознакомления с материалами дела.

Решение суда обжалованию не подлежит, - добавила она. В то же время адвокаты Януковича уже заявили, что будет подавать апелляцию, поскольку этого времени им мало, а суд они считают предвзятым.

В свою очередь, военный прокурор Руслан Кравченко отметил, что этого срока более чем достаточно профессиональному юристу, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, адвокаты Януковича пожаловались в ЕСПЧ. Поводом для подачи иска стал отказ Апелляционного суда в рассмотрении жалобы защиты Януковича.