За неделю 196 тысяч украинцев заболели гриппом

Среди них - 66,8% - дети в возрасте до 17-ти лет. Показатель заболеваемости ОРВИ на 7% выше предыдущего – передали в пресс-службе Минздрава.

Наиболее высокий показатель заболеваемости гриппом был зарегистрирован в Киевской области, а наименьший при этом — в Закарпатской областях. На отчетной неделе скорость роста числа заболевших увеличилась на 1,9 и 9,7% соответственно. Ни в одной из областей эпидемический порог не был при этом превышен – отметили также в пресс-службе. Были госпитализированы 6 тыс. 73 человека.

Как сообщал УРА-Информ, за последнюю неделю января 2017 г. около 190 тысяч украинцев заболели гриппом.