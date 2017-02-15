19:34 15.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО обнаружен очередной тайник с оружием

Очередной тайник с оружием, который мог применяться террористами, выявила Служба безопасности в зоне проведения АТО на Донбассе.

В зоне АТО обнаружен очередной тайник с оружием

Об этом передали в пресс-службе СБУ. Из обустроенного в жилом доме в с. Широкино Донецкой области тайника спецслужбы изъяли автомат Калашникова, а также шесть гранат Ф-1 с запалами и дымовые шашки. СБУ по факту обнаруженного передала материалы в полицию - для открытия производства по ч.1 ст.263 УК Украины.

Как сообщал УРА-Информ, боевики за сутки три раза обстреливали силовиков АТО на луганском направлении. Все обстрелы зафиксированы около Попасной. Об этом сообщал пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.


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