В среду в Украине значительно потеплеет

На всей территории страны практически без осадков. Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 метров за секунду.

Температура воздуха в среднем днем будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

В Киеве сегодня без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса.

На западе Украины облачно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночь. Столбики термометров покажут 3-8 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На севере страны в среду без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

В центре Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На востоке Украины возможен небольшой снег на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится 3-8 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На юге Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

В Крыму сегодня снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.