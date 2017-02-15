В семье Ким Чен Ына произошло убийство – СМИ

Такие сведения передает Reuters со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи.

Как выяснилось, журналисты узнали от полции о том, что в понедельник гражданин, личность которого не установлена, умер по дороге в медицинское учреждение в районе Куала-Лумпур. Однако личность умершего не сообщали.

Работник "скорой" заявил, что умерший по национальности кореец, год его рождения – 1970, его фамилия Ким.

Согласно информации южнокорейских СМИ, брата северокорейского лидера отравили. Однако пока что официальных фактов подтверждения данной версии нет.

Как сообщал "УРА-Информ", в Грузии пытались отравить патриарха Илию II.