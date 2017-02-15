В Минске призвали ООН стать посредником в обмене пленными

Об этом на своей страничке в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер. По ее словам, в рамках гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы было принято соответствующее решение.

Представители миссии должны стать посредниками в процедуре верификации отказа граждан, которые отказываются от перемещения на территорию, которую оккупировали боевики, в рамках обмена заложниками и хотят остаться на территории, подконтрольной украинской власти.

Украинская сторона также настаивает на привлечении к этому процессу миссии Красного Креста, - пояснила Олифер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Минске сегодня состоялась очередная встрече трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.