02:00 15.02.2017 | Общество | Новости
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В Карелии кот обесточил целый город

В России в г. Сортавала кот залез в электроподстанцию, вызвав там короткое замыкание.

В Карелии кот обесточил целый город

По итогам инцидента большая часть города в Карелии осталась без света – сообщили РИА Новости. Отмечается также, что данный инцидент произошел 13-го февраля в 9:15 утра. Без электричества остались детский сад, а также котельная и хлебозавод.

Сообщается также, что внештатное отключение электричества помешало двум тысячам жителей.

Кот, ставший причиной аварии, в итоге погиб. На место отправилась ремонтная бригада и обнаружила труп животного в трансформаторной будке.

Как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман ранее обещал снизить цену н электричество для производства.


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