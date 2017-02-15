В Карелии кот обесточил целый город

В России в г. Сортавала кот залез в электроподстанцию, вызвав там короткое замыкание.
По итогам инцидента большая часть города в Карелии осталась без света – сообщили РИА Новости. Отмечается также, что данный инцидент произошел 13-го февраля в 9:15 утра. Без электричества остались детский сад, а также котельная и хлебозавод.
Сообщается также, что внештатное отключение электричества помешало двум тысячам жителей.
Кот, ставший причиной аварии, в итоге погиб. На место отправилась ремонтная бригада и обнаружила труп животного в трансформаторной будке.
Как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман ранее обещал снизить цену н электричество для производства.