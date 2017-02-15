Премьер заверил, что подготовка к "Евровидению-2017" проходит нормально

Владимир Гройсман заверил, что песенный конкурс пройдет на высшем уровне. Такие сведения передает пресс-служба правительства. "Мы в абсолютно в плановом режиме профессионально готовимся к проведению "Евровидения" в Украине. "Евровидению" в Украине ничего абсолютно не угрожает. И оно будет проведено на самом высоком качественном уровне", – подчеркнул премьер.

Напомним, что билеты на конкурс уже можно купить – их продажа стартовала вчера, 14 февраля. По предварительным данным, их стоимость колеблется от 40 до 200 евро.

Как сообщал "УРА-Информ", в Киев "Евровидение" привезла Джамала. Именно она победила в прошлом году на конкурсе в Стокгольме с песней "1944", которая повествует о тяжелой судьбе крымских татар в годы депортации.