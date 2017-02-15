Мишель Обама похвасталась, как отпраздновала с мужем День влюбленных

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель вместе провели День святого Валентина. Супружеская пара отпраздновали День влюбленных на пляже.
Об этом бывшая первая леди сообщила в Тwitter.
"Счастливый День святого Валентина с любовью всей моей жизни", - написала Мишель Обама.
В свою очередь Барак в соцсети написал пост, посвященный жене. "Почти 28 лет с тобой, но это всегда как впервые", - отметил бывший американский лидер.
Отметим, что один только пост Обамы набрал больше 800 тысяч лайков и свыше 200 тысяч ретвитов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в День всех влюбленных принято признаваться в любви своей второй половинке, загадывать желания, делать необыкновенные сюрпризы своему (-ей) избраннику (-це).