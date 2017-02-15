Луценко требует проверить всех прокуроров на наркотики

Такая потребность связана с уличением сотрудника прокуратуры Запорожской области в употреблении наркотиков. Об этом в среду, 15 февраля, во время совещания о состоянии выполнения органами прокуратуры в 2016 году возложенных функций и задач, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

При этом он назвал такой факт вопиющим и подчеркнул, что прокурор не только сам употреблял наркотики, причем на листах из уголовных производств, но и склонял других к их употреблению, в том числе сотрудников прокуратуры.

В связи с чем требую от запорожского прокурора личного контроля за этим судом. Это неслыханный позор для прокуратуры. Кроме того, прошу все областные прокуратуры провести проверку на наркозависимость всех подчиненных, - заявил генпрокурор, добавив, что такие методики в стране есть.

Луценко также напомнил, что в свое время застал "подобную заразу" в милицейских высших учебных заведениях, а сейчас она дотянулась до прокуратуры. Поэтому все от местной, региональной, а потом и до Генеральной прокураторы должны пройти проверку на причастность к этой заразе, - сказал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Луценко назвал основными причинам повышения криминогенной обстановки в стране войну, безработицу и дезорганизацию правоохранительных органов.