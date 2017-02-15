Лещенко выиграл суд по делу киевской квартиры

Его подозревали в административном правонарушении при покупке квартиры в центре Киева. Как объявил во время заседания суда судья Владимир Карабань, зачитывая решение суда, дело против Лещенко закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения.

Вместе с тем прокуроры просили суд оштрафовать Лещенко на 200 необлагаемых минимумов доходов граждан и конфисковать подарок в виде скидки на квартиру общая сумма, которой составляла 1 801 648 гривен.

В свою очередь адвокат Лещенко Дмитрий Гненный просил суд закрыть производство. Суд удовлетворил его просьбу, отклонить ходатайство прокуратуры.

Напомним, 31 августа прошлого года Сергей Лещенко был замечен в одном из киевских отделений "Сбербанка России".

Как сообщал УРА-Информ, чуть позже появилась информация о том, что политик купил новую квартиру в центре Киева площадью 192 квадратных метров. Сам он пояснил, что купил квартиру на свои сбережения и деньги, взятые в долг. Партнером капиталовложения стала его девушка Анастасия Топольская.